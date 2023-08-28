Глава городского округа Кашира принял участие в открытии детской игровой площадки

Глава Каширы Михаил Шувалов открыл новую детскую площадку на Центральной улице деревни Базарово. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

На открытии новой игровой зоны собрались и взрослые, и дети. Родители юных жителей муниципалитета уже поделились положительными отзывами о площадке. Также на открытии присутствовал председатель местного Совета депутатов Сергей Буров. Вместе с главой Каширы и самыми юными жителями он перерезал красную ленту.

Помимо этого, многодетная мама и староста деревни Любовь Кретова инициировала проведение выставки детских рисунков к открытию нового игрового пространства, а победители конкурса работ получили призы.

Напомним, что в подмосковной Кашире за 2023 год установлен десяток детских площадок. Ранее эту задачу поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который призвал делать улицы комфортнее, а горожан и жителей деревень обеспечивать всей необходимой инфраструктурой.