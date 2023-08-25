Глава городского округа Коломна встретился с военнослужащим из СВО

На днях в короткий отпуск с передовой приехал озерчанин Валерий Ш. С военнослужащим встретился глава муниципалитета Александр Гречищев, депутат Московской областной Думы Игорь Исаев и председатель Совета депутатов округа Николай Братушков.

Валерий защищает рубежи нашей страны с октября прошлого года. Вместе с ним на фронт отправились еще пятнадцать земляков. Все они сегодня служат в одном дивизионе. Военнослужащий поблагодарил администрацию округа и всех неравнодушных жителей за помощь и сбор гуманитарного груза.

За чашкой ароматного чая Валерий рассказал о службе, о быте в полевых условиях. В свою очередь Александр Гречищев сообщил, что с начала специальной военной операции в округе собрали более 17,5 тонн дополнительной помощи для российских военнослужащих.

«Мы постоянно переживаем за наши бойцов, с волнением следим за новостями с передовой и очень радуемся, когда ребята приезжают домой к близким. Спасибо за ваше мужество и готовность исполнить свой долг, быстрее возвращайтесь домой с победой», – добавил Александр Гречищев.

Глава городского округа Коломна вручил бойцу подарок – армейский спальный мешок.

Руководство округа продолжит быть с бойцами на связи. Самая необходимая помощь будет собираться и доставляться на передовую.