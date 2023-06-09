Глава городского округа Люберцы посетил местную кондитерскую фабрику, где производят сувенирный шоколад
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Люберцы]
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков побывал на местной кондитерской фабрике «Глобус-про».
Здесь делают шоколад ручной работы, в том числе к важным датам и юбилеям. А заворачивают эти сладкие сувениры в свою индивидуальную уникальную упаковку, которую производят здесь же. Люберецкая кондитерская продукция известна не только в России. Шоколад фабрики «Глобус-про» пользуется спросом и в других странах.
«Среди постоянных клиентов фабрики – крупнейшие музеи и парки страны, аэропорты и вокзалы Москвы. Шоколад, произведенный в Люберцах, можно приобрести и в крупных сетевых магазинах по всей России», - пояснил Владимир Волков.
На предприятии глава городского округа узнал, по каким рецептам и технологиям делают шоколад. Также он поговорил с сотрудниками, которые здесь работают. В штате около 50 человек, в основном это местные жители – люберчане.
«Некоторые работают со дня основания предприятия, с 2001 года. Искренне желаю коллективу фабрики «Глобус-про» дальнейшего развития, новых интересных заказов! Со своей стороны окажем всестороннюю помощь и поддержку», - пообещал Владимир Волков.