Глава городского округа Люберцы встретился с жильцами «1-го Лермонтовского»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с жителями многоквартирных домов №№ 4 и 6 на улице Рождественская в ЖК «1-й Лермонтовский». Говорили, прежде всего, о работе лифтов, их состоянии и обслуживании.

Напомним, 27 августа в одном из подъездов дома №6 произошел экстренный спуск кабины лифта.

«Обсудили с активной группой люберчан вопросы, связанные с работой управляющей компании, функционированием лифтового оборудования, деятельностью эксплуатирующей организации ООО «ЭВМ». Приняли решение провести комплексное обследование лифтов, по результатам которого при необходимости привести оборудование в нормативное состояние», - подчеркнул Владимир Волков.

Также затронули тему взаимодействия управляющей компании с жителями домов. Глава городского округа Люберцы отметил, что если УК не смогут наладить эффективный диалог с людьми, возникнет вопрос о смене управляющей организации. Жители уже жаловались на отсутствие реакции со стороны коммунальщиков.

Кроме того, Владимир Волков обсудил с жителями безопасность на территории ЖК и стройплощадки по соседству, подготовку к отопительному сезону, лабораторную проверку водопроводной воды, организацию новых остановок маршрутного транспорта и другие вопросы.

Глава городского округа Люберцы отметил, что все обращения взяли в работу.