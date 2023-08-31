Глава городского округа Подольск принял участие в праздновании 320-летия Никольского храма

Важное духовное событие отметило село Стрелково городского округа Подольск. Старинный Новоникольский храм, расположенный на территории села, отпраздновал свое 320-летие.

На мероприятии побывал глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

«В честь этого события Божественную литургию провел архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. В подарок от владыки получил икону Божией Матери «Всецарица», ее праздник также отмечают сегодня», – рассказал глава городского округа Подольск.

Дмитрий Жариков напомнил, что прекрасный белокаменный храм был возведен в 1703 году, но первые упоминания о нем относятся еще к 1672 году. По преданию, он был устроен для явленного образа святителя Николая, который приплыл в Стрелково по реке Пахре.

Сегодня храм является настоящей жемчужиной городского округа Подольск. Здесь находятся мощи святого. На территории храма действует Воскресная школа и музей, в котором проводятся различные тематические вечера. Кстати, ближайшее мероприятие будет посвящено творчеству великого композитора Петра Ильича Чайковского. Эта тема выбрана не случайно. Ведь в 80-х годах 19 века композитор посещал эту святыню.