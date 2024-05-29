Глава Городского округа Пушкинский Красноцветов провел оперативное совещание

В среду, 29 мая, глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов провел оперативное совещание с заместителями и руководителями подведомственных учреждений, которое проходит каждую неделю.

«Оценили работы, которые были обозначены на прошлой неделе. Организована уборка мусора и покос травы в местах, где жители отдыхают в летний период дикарем. Работы будут проводиться регулярно», — проинформировал Максим Красноцветов.

Глава Городского округа Пушкинский рассказал, что в ближайшее время Администрация опубликует афишу праздничных мероприятий 1 июня. В честь Дня защиты детей в трех городах в субботу пройдут различные активности. В частности, детям вручат подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава Красноцветов в ходе совещания поручил систематически организовывать в парках городского округа различные мероприятия на протяжении всего летнего сезона. Горожан и гостей будут заранее информировать о графике и месте проведения.

Максим Красноцветов напомнил также, что в четверг, 30 мая, в дачном поселке Черкизово состоится встреча в формате «выездная Администрация». Ранее жители поселка писали в социальных сетях о необходимости встречи для решения различных вопросов.