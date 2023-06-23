Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов осмотрел Майскую школу

Поездка руководителя территории была организована в рамках партийного проекта «Новая школа». Красноцветов напомнил, что Майская школа в прошлом месяце была реорганизована путем слияния с другими учреждениями. Теперь она входит в единый образовательный комплекс вместе с Софринскими школами №1 и №2, а также детским садом №66 «Елочка».

Глава Городского округа Пушкинский отметил, что теперь образовательный процесс проходит в 4-х зданиях. Всего в них обучаются около 1 500 детей.