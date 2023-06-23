Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов осмотрел Майскую школу
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил с рабочим визитом Майскую среднюю общеобразовательную школу, которая находится в рабочем поселке Софрино.
Поездка руководителя территории была организована в рамках партийного проекта «Новая школа». Красноцветов напомнил, что Майская школа в прошлом месяце была реорганизована путем слияния с другими учреждениями. Теперь она входит в единый образовательный комплекс вместе с Софринскими школами №1 и №2, а также детским садом №66 «Елочка».
Глава Городского округа Пушкинский отметил, что теперь образовательный процесс проходит в 4-х зданиях. Всего в них обучаются около 1 500 детей.
«Оценили состояние корпусов. В рамках реализации народной программы Единой России в этом году в здании №1 в деревне Нововоронино будет проведена замена оконных блоков в столовой и в коридоре на 3-м этаже. Также во всех зданиях ведутся плановые работы после завершения учебного года», - добавил Максим Красноцветов.