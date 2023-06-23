Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов оценил работу новой модернизированной котельной

В Городском округе Пушкинский состоялся рабочий визит главы Максима Красноцветова в котельную Заводская, которая находится в Ивантеевке. Поездка состоялась в рамках проекта «Городская среда». Отметим, что Красноцветов является его координатором.

«Пообщались с сотрудниками объекта - важно из первых уст узнавать о потребностях и специфике работы», - рассказал Максим Красноцветов по итогам поездки.

Отметим, что котельная «Заводская» в Ивантеевке обслуживает 166 многоквартирных дома, 11 медицинских учреждений и 8 образовательных. В этом году на объекте провели модернизацию. Кроме того, уже в этом июле здесь намечены еще одни ремонтные работы. Они пройдет с 4 по 18 число.

Отметим, что Максим Красноцветов на днях также осмотрел Майскую школу в поселке Софрино. Учреждение прошло реорганизацию путем слияния с другими образовательными учреждениями.