Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поблагодарил медицинских работников

Он рассказал, что на сегодняшний день в сфере здравоохранения Пушкинского округа трудятся порядка 4000 человек.

«Все они стараются для обеспечения здоровья в округе, и это является ценнейшим вкладом в жизнь общества», - добавил Красноцветов.

Главврач Московской областной больницы Владимир Мануйлов поделился, что без помощи со стороны окружной администрации было бы невозможно решить большую часть из задач, связанных с развитием сферы в области.

Он подчеркнул, что помощь со стороны администрации многогранна. Они помогли с компенсацией за аренду жилья работникам, с земельными участниками и контролем ремонтов, прошедших во многих подразделениях больницы.

«Мы верим, что с этой поддержкой нам все задачи будут по плечу…», - говорит Мануйлов.

На церемонии награждения, почетной грамоты были удостоены 11 сотрудников, еще 7 были отмечены благодарственным письмом от минздрава области.

Красноцветов и Мануйлов вручили часть наград. Оставшиеся предстоит вручить на мероприятиях в других медучреждениях Московской области.

Награждение выдалось ярким и трогательным. Оно в очередной раз подчеркнуло важность труда медицинских работников для благополучия в обществе.