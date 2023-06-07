Глава Городского округа Пушкинский напомнил о привлекательных условиях службы в ВС РФ по контракту

В Московской области установлена самая большая единовременная выплата контрактникам Вооруженных Сил России. Об этом напомнил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Каждый, кто заключит контракт, получает гарантированные меры комплексной поддержки, добавил руководитель территории.

«Контрактникам, например, предоставляются кредитные каникулы, они освобождаются от уплаты налога на имущество, за ними сохраняется рабочее место на период службы и академический отпуск», — сказал Красноцветов.

Если даже гражданин не зарегистрирован в регионе, он все равно может быть призван через местные военкоматы и получить все положенные выплаты, подчеркнул глава округа.

«Помимо 600 тысяч рублей из федерального бюджета, контрактник получает еще выплату, которую установил губернатор Андрей Воробьев. Это — 200 тысяч рублей», — уточнил Максим Красноцветов.

Денежное довольствие на период прохождения военной службы в первые два месяца составляет в среднем 70 тысяч рублей. Затем сумма увеличивается от 180 тысяч в зависимости от воинского звания и должности.

Подробности службы по контракту можно узнать на сайте контрактмо.рф, а также по телефону (8 495 990 -77-77).

Номера телефонов военного комиссариата Городского округа Пушкинский — 8 (495) 993-30-83 и 8 (936) 260-50-35. Адрес военкомата: ул. Учинская, д. 6.