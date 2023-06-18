Глава Городского округа Пушкинский назвал труд медиков «жизненно важным»

Накануне Дня медицинского работника, который в нашей стране отмечается в третье воскресенье июня, и в этом году пришелся на 18 число, глава Городского округа Пушкинский секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов поздравил врачей, медсестер и младший медперсонал округа с профессиональным праздником.

На торжественном мероприятии Красноцветов поблагодарил медиков за жизненно важный труд и отметил, что в этот день чествуют тех, кто выбрал эту сложную, ответственную и благородную профессию по зову сердца.

В Городском округе Пушкинский системе здравоохранения трудятся более 4 тыс. профессионалов: терапевты, педиатры, травматологи, диагносты, хирурги, специалисты скорой помощи и пр. Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вручил лучшим из них благодарственные письма и почетные грамоты.