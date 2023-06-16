Глава Городского округа Пушкинский проверил содержание автодорог

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с представителями «Мосавтодора» проверили, как содержится Акуловское шоссе — важная артерия муниципалитета. Работы там проводятся по партийному проекту «Единой России» «Безопасные дороги» и народной программе партии.

Глава муниципалитета отметил, что большое количество обращений на портале «Добродел» поступает именно по содержанию автомобильных дорог.

«Инспектирование содержания дорог в муниципалитете проходит на регулярной основе. Проверяем, насколько качественно выполняются все регламентные работы. Есть замечания по содержанию дорог в Ивантеевке и Красноармейске», — рассказал Максим Красноцветов.

После выездной проверки глава Городского округа Пушкинский предложил некоторые регламентные работы, например окос обочин от травы проводить по мере необходимости, а не по графику. А округ в свою очередь взял на себя вывоз габаритного мусора с обочин и содержание зеленых насаждений вдоль дорог. Красноцветов сделал акцент на важности системной работы всех служб.