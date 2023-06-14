Глава Городского округа Пушкинский рассказал о планах по благоустройству округа

В Городском округе Пушкинский планируется капитальный ремонт двух школ, открытие пристройки к СОШ №6, и благоустройство Сквера молодоженов и Советской площади. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

Как сообщает пресс-служба, в планах главы округа Максима Красноцветова также реконструкция ВЗУ в г. Пушкино, мкр Клязьма и мкр Кудринка, а также в поселках Тарасовка, Лесной и Правдинский.

Глава также отметил, что ведется работа по модернизации теплоснабжения и капитальный ремонт сетей.

В прошлом году в Городском округе Пушкинский реализовывался 31 инвестиционный проект. Общий объем инвестиций составил более 51 миллиарда рублей. Эти инвестиции позволят создать более 15 тысяч рабочих мест в округе уже к 2028 году.

В 2022 году также был благоустроен Центральный парк и отремонтирован сквер на улице Рощинской. В 2023 планируется обновление Сквера молодоженов и Советской площади. Завершить работы планируется уже в августе.

Планируется завершение строительства трех МКД, которое позволит переселить 1152 жителей аварийных домов в новые.

Было также начато строительство школы в мкр. Заветы Ильича. Учреждение откроется уже в 2024 году. А с 1 сентября этого года начнет свою работу пристройка к СОШ №6, которая рассчитана на 550 мест.

В 2021 и 2022 годах в Городском округе Пушкинский было отремонтировано 6 поликлиник и начато строительство новой детской. Она откроется в 2025 году и будет рассчитана на 400 посещений за смену.

В местном Центре поддержки военнослужащих было отработано около 750 обращений. Были также созданы отделения в Красноармейске, Ивантеевке, Пушкино. Губернатор подчеркивает, что очень важно уделить внимание не только общим, но и частным вопросам близких тех, кто сейчас на передовой.