Глава городского округа Шатура встретился со школьниками

Говорили о прошедшем Дне знаний, учителях, говорили на разные темы, связанные с учебой. Девятиклассники задавали вопросы о выборе дальнейшего пути: продолжить учебу в 10 и 11 классах, или осваивать профессию.

«Сегодня наша страна одинаково нуждается как в образованной интеллигенции, так и в хороших профессиональных кадрах», - отметил глава городского округа Шатура.

Он добавил, что колледжи и училища дают мастерство, практическую подготовку. И это, возможно, важнее высшего образования. Но выбор всегда должен быть осознанным.

Еще школьники спрашивали у Алексея Артюхина, какие уроки в школе нравились ему больше всего, какие оценки он получал, даже как себя вел на учебе. Он ответил, что с удовольствием изучал математику и историю. Глава городского округа Шатура посоветовал ребятам внимательно относиться к школьным урокам истории и напомнил словам Михаила Васильевича Ломоносова о том, что не зная прошлого, человек не имеет будущего.

В своем напутствии глава муниципалитета пожелал школьникам ничего не бояться в новом учебном году, экономить время, не врать близким людям и себе. И, конечно, учиться.