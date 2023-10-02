Глава городского округа Воскресенск посетил центр социального обслуживания и реабилитации

Как отметил глава Воскресенска, в центре создали все необходимые условия. Здесь проводят самые разные мероприятия: мастер-классы, турниры по шахматам и шашкам. Сейчас в этом интернате проживают более четырех десятков человек. Самой взрослой из жителей 102 года, рассказал Малкин.

Глава муниципалитета и руководитель ООО «Мария» Петр Кирсанов поздравили жителей центра с Днем пожилого человека и подарили интернату свежие овощи. Также в этот день для граждан преклонного возраста выступили артисты, которым они были искренне рады. А сам Алексей Малкин отметил ту доброту и искренность, которую увидел в людях, прошедших большую и долгую жизнь, в том числе и с трудностями годов Великой Отечественной войны.