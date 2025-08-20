Глава ГУФСИН России по Подмосковью провел личный прием граждан

Фото: [Пресс-служба ГУФСИН России по МО]

Руководитель ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров провел личный прием граждан в приемной президента РФ в Подмосковье. В рамках мероприятия он встретился с местной жительницей — родственницей осужденного.

Женщина обратилась с вопросом, возможно ли направить осужденного в исправительное учреждение возле места жительства его семьи.

Ветров отметил, что обращение жительницы рассмотрят в установленном законом порядке с учетом всех имеющихся обстоятельств.

