Глава ГУФСИН России по Подмосковью провел личный прием граждан

Руководитель ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров провел личный прием граждан в приемной президента РФ в Подмосковье. В рамках мероприятия он встретился с местной жительницей — родственницей осужденного.

Женщина обратилась с вопросом, возможно ли направить осужденного в исправительное учреждение возле места жительства его семьи.

Ветров отметил, что обращение жительницы рассмотрят в установленном законом порядке с учетом всех имеющихся обстоятельств.