Глава Харьковской ВГА Ганчев подтвердил занятие ВС России севера Купянска

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев подтвердил в беседе с ТАСС появившуюся накануне в СМИ информацию об успехах армии России в боях за Купянск.

Со слов собеседника агентства, Российские военные продолжают наступать в Харьковской области. Они продвигаются в пригород Купянска и пытаются окружить город.

«Отдельным подразделениям ВСУ все труднее удерживать позиции», — отметил глава Харьковской военно-гражданской администрации.

Кроме того, Ганчев информирует, что на волчанском направлении в Харьковской области украинские боевики предпринимают попытки контратаковать, но российские военные успешно отражают эти вылазки ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска вошли в северную часть Купянска.