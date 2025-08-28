Глава Харьковской ВГА Ганчев подтвердил занятие ВС России севера Купянска
Ганчев: ВС РФ углубились в Купянск и окружают город
Фото: [соцсети]
Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев подтвердил в беседе с ТАСС появившуюся накануне в СМИ информацию об успехах армии России в боях за Купянск.
Со слов собеседника агентства, Российские военные продолжают наступать в Харьковской области. Они продвигаются в пригород Купянска и пытаются окружить город.
«Отдельным подразделениям ВСУ все труднее удерживать позиции», — отметил глава Харьковской военно-гражданской администрации.
Кроме того, Ганчев информирует, что на волчанском направлении в Харьковской области украинские боевики предпринимают попытки контратаковать, но российские военные успешно отражают эти вылазки ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска вошли в северную часть Купянска.