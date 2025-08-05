Глава Херсонской области Сальдо подтвердил задержание министра транспорта за взятки

В беседе с РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что министр транспорта региона Александр Балышев был задержан по подозрению в получении взятки. Губернатор отметил, что с такими людьми он не может быть в одной команде.

В конце июня нынешнего года стало известно от представителей правоохранительных органов, что в рамках расследования уголовного дела о коррупции были задержаны министр транспорта Херсонской области и его заместитель.

«Я могу сказать так: с такими людьми нам не по пути. У нас есть устав, есть обязательства чиновников, которые работают. Он их обязан соблюдать. Тот, кто их не соблюдает, значит, будет наказан. Если заслужил, то должен быть наказан», — рассказал Сальдо.

Глава региона подтвердил, что в ходе расследования дела о взяточничестве был задержан министр. Размер взятки Сальдо не уточнил.

В то же время на официальном сайте главы региона и правительства Херсонской области в качестве исполняющего обязанности министра транспорта, а также руководителя управления дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры в настоящее время уже указан Анатолий Терещенко.