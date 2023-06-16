Глава Химок Дмитрий Волошин обратился к жителям округа с очередным обращением

Химки с каждым годом становятся комфортнее и привлекательнее, здесь динамично развивается экономика, транспорт, система жилищно-коммунального хозяйства. Об этом подробно рассказал в обращении к жителям глава округа Дмитрий Волошин.

В усадьбе Середниково, где прошло мероприятие, собрались передовики производства, активные предприниматели, семьи военнослужащих. Для удобства всех химчан шла прямая трансляция в соцсети.

Как заявил Волошин, главное в работе, чтобы люди постоянно ощущали позитивные перемены по всем направлениям. Среди многочисленных проектов, реализуемых в Химках, особое внимание уделяется социальной сфере и ЖКХ.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева и его команды улучшаем жилищные условия многодетным семьям и детям-сиротам. За последние десять лет появились 16 медицинских учреждений, 15 средних школ, 37 детских садов, построены современные спорткомплексы. Мы также гордимся музейно-выставочным комплексом и большой сценой театра «Наш дом», — сказал глава округа.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин от имени Андрея Воробьева выразил благодарность руководству Химок. Он напомнил, что подмосковный город находится совсем рядом со столицей, поэтому обречен на сравнения, но при этом химчане достойно справляются с серьезнейшим вызовом.

«У Химок есть четкий план развития», — добавил вице-губернатор.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и известный телеведущий, житель округа Дмитрий Губерниев и депутат областной Думы Михаил Раев также отметили положительные преобразования в Химках.