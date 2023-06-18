Глава Химок поздравил персонал госпиталя с Днем медработника

Врачи, медсестры и другой персонал филиала № 8 военного госпиталя имени Бурденко в Химках получили поздравление от главы горокруга Дмитрия Волошина с Днем медицинского работника. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

В химкинском филиале находятся на лечении и проходят курс реабилитации бойцы СВО, получившие ранения и контузии. Труд медиков, помогающих раненым встать на ноги и вновь начать полноценную жизнь, отмечен Почетной грамотой президента России и благодарственными письмами от администрации Химок.

Награды вручил глава округа Дмитрий Волошин. Он напомнил, что в Химках в медицинской сфере трудятся более полутора тысяч человек, и назвал профессию врача одной из самых важных и благородных.

Также Дмитрий Волошин навестил военнослужащих, находящихся в госпитале и пожелал им скорейшего выздоровления.