Глава Химок провел традиционный прием граждан

Дискуссия состоялась в ходе традиционного личного приема, который проходит два раза в месяц.

Так, в ходе встречи председатель совета одного из домов на Московской улице рассказала, что на первом этаже многоэтажки открылось кафе, запахи из которого идут в квартиры. По словам женщины, владельцы заведения вывели вентиляционную трубу на фасад здания. При этом разрешения собственников они не спрашивали.

Глава городского округа поручил профильному управлению проконтролировать данную ситуацию и направить соответствующие запросы в надзорные инстанции, в том числе прокуратуру и МЧС.

«Не переживайте. Пока предварительно я вам могу сказать, что мы уберем эти трубы», отметил Дмитрий Волошин.

На встрече также обсуждали тему обманутых дольщиков. Одна из местных жительниц рассказала, что пятнадцать лет назад вложила деньги в строительство МКД № 31 на улице Вишневая в Сходне. Однако застройщик обанкротился. При этом женщина, согласно действующему законодательству, может возместить свои деньги, однако за столько лет вложенная сумма обесценилась.

Дмитрий Волошин обещал рассмотреть возможность включение жительницы в очередь на получение жилья.