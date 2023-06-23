Глава Химок вместе с тренерами проверил ход реконструкции спорткомплекса «Юность»

Этот важный социальный объект обновляется по инициативе жителей, ход работ находится под личным контролем главы округа Дмитрия Волошина.

Очередное посещение строительной площадки Волошиным прошла с участием тренеров, которые трудятся на спорткомплексе. Совместно отмечено, что все идет по намеченному плану. Почти половина объема работ позади. Подрядчик постепенно переходит на отделку внутренних помещений.

«То, что мы делаем в Сходне, хорошо известно в областном правительстве, мы постоянно чувствуем поддержку губернатора Андрея Воробьева. Поэтому по ходу процесса мы решили увеличить масштаб реконструкции спорткомплекса — обновим не только инженерные сети, футбольное поле, спортивные залы, но также ледовую площадку и теннисный корт», — отметил глава округа.

Исторические корни «Юности» ведут в начало 20 века, когда здесь был создан футбольно-теннисный кружок. В настоящее время здесь развиваются с десяток видов спорта и кроме этого проводятся занятия по программе «Активное долголетие». Отметим, тренировки не прерываются и сейчас, когда идет реконструкция. Спортсмены временно перебрались на другие спортивные сооружения округа.

Завершение реконструкции «Юности» в рамках областного проекта «Спорт Подмосковья» и народной программы партии «Единая Россия» запланировано в следующем году.