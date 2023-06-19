Глава Химок Волошин: почти сорок парков и скверов благоустроили в округе за десять лет

Зеленые зоны в подмосковных Химках занимают 500 гектаров, за 10 лет в округе при поддержке губернатора Андрея Воробьева удалось благоустроить более ста из них. В результате открылись 11 новых парковых зон и 28 именных скверов. О работах по благоустройству в муниципалитете рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

«Среди самых масштабных реализованных проектов последних лет - новый парк в микрорайоне Подрезково, парк «Экоберег» в Левобережном и зона отдыха «Два берега» в Старых Химках. Также в 2022-м за счет частных инвестиций мы открыли парк «Лукоморье» в Сходне», - отметил Волошин.

Работы по обновлению зеленых зон в округе продолжаются. Так, в этом году началось двухэтапное благоустройство Химкинского лесопарка, площадь которого превышает 130 гектаров. В рамках первого этапа работ установят большую детскую площадку, обустроят шесть входных групп с навесами, проложат велодорожки, установят освещение и видеонаблюдение. Кроме того, у водоема появятся тихие зоны для отдыха. В следующем году по губернаторской программе «Парки в лесу» благоустроят родник Святого Георгия, о чем просили жители, продолжат реконструкцию парка Толстого. В течение ближайших лет в Химках также благоустроят парк «Яковлево», Барашкинский пруд и набережную Васко да Гама, модернизируют парки «Экоберег», «Подрезково» и скверы «Юбилейный» и «Юность».