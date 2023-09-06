Глава избиркома ДНР о российском законодательстве в сфере избирательных прав граждан: «Все доступно и понятно»

«При прочтении этого закона приходит понимание о том, что на самом-то деле это все проще, это значительно упрощает все действия. Там нет никаких, либо они находятся в минимальных пропорциях, не урегулированные, спорные моменты. Все ясно, прозрачно, доступно, понятно», - сказал он.