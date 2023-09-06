Глава избиркома ДНР о российском законодательстве в сфере избирательных прав граждан: «Все доступно и понятно»
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Глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал, как вместе с коллегами осваивал российское законодательство в сфере избирательных прав граждан. По его словам, в документе все доступно и понятно.
Высоцкий отметил, что сначала документ показался сложным и объемным, но потом пришло понимание – каждый аспект деятельности комиссии прописан и регламентирован.
«При прочтении этого закона приходит понимание о том, что на самом-то деле это все проще, это значительно упрощает все действия. Там нет никаких, либо они находятся в минимальных пропорциях, не урегулированные, спорные моменты. Все ясно, прозрачно, доступно, понятно», - сказал он.