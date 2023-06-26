Глава Каширы Николай Ханин рассказал о перспективах развития городского округа

Глава городского округа Кашира Николай Ханин рассказал о достижениях муниципалитета, а также наметил планы развития территории.

Так, по его словам инвестиции являются важным направлением в сфере экономики, которому всегда уделяется повышенное внимание, заявил глава Каширы Николай Ханин.

В прошлом году приток инвестиционных ресурсов в муниципалитет составил 6,7 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря взаимодействию с областным Мининвестом и поддержке главы ведомства Екатерины Зиновьевой, указал руководитель городского округа.

Кроме того, Ханин сообщил, как в муниципалитете ведутся работы по благоустройству. По его словам, в округе реализуются очень важные и крупные проекты. Так, в 2022 году в рамках исполнения поручения губернатора региона Андрея Воробьева стартовали работы на участке набережной Оки.

«Работы продолжаются, и уже этим летом благоустройство будет завершено» - сказал Ханин.

Также в 2022-м обновили пять дворов в Кашире, Ожерелье и Зендиково, построили три площадки для детей в Ожерелье, Новоселках и Корыстово. Помимо этого, в рамках проекта по замене и обновлению игровых площадок в округе открыли еще четырнадцать объектов.

Рассказал Ханин и о поддержке участников спецоперации со стороны местных жителей.

«Этот год определил для нас приоритеты во многих ключевых вопросах нашего настоящего и будущего», - отметил Ханин.

По его словам, по поручению губернатора Андрея Воробьева с прошлого года на территории Каширы на базе местного молодежного центра работает пункт помощи участникам спецоперации и их семьям. Всего в округе смогли оказать помощь 29 семьям, а также направить более восьми тонн гуманитарного груза.

Также Ханин затронул тему обновления инфраструктуры жилищно-коммунального фонда городского округа Кашира. По его словам, это одна из фундаментальных тем для будущего развития территории.