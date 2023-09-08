Глава Каширы побывал на заводе «Кристалл»

Вместе с главой Каширы на завод приехал председатель муниципального Совета депутатов Сергей Буров и исполняющим обязанности замглавы администрации округа Ириной Козловой. В рамках визита с ними встретился руководитель предприятий Василий Гончаров.

Как отметил глава округа, «Кристалл» заработал известность благодаря качественной продукции. В ходе визита Шувалов ознакомился со всей технологической составляющей производства, в том числе и с лабораторией. Представитель муниципальной администрации уверил, что на заводе строго соблюдают все стандарты на всех этапах производства. Продукцию областного предприятия высоко оценивают и эксперты, которые знакомятся с ней на российских и международных конкурсах.