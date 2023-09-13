Глава Каширы поздравил ветерана с 85-летием

Глава подмосковного городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил ветерана Владимира Андреевича Петрова с юбилеем. В этом году жителю исполнилось 85 лет.

Именинник родился в городе Свободный Амурской области, где и получил высшее образование. В 60-е годы прошлого столетия он переехал в Каширу, потому что был направлен сюда по распределению после окончания университета. По приезде Владимир Андреевич работал инженером на железной дороге и занимался безопасностью путей, затем трудился на предприятии «Ударница» и в страховой компании.

Владимир Андреевич известен, в том числе, и как активный общественник Каширы. Так, Петров был председателем муниципальной организации «Дети войны».

Ранее в городском округе Кашира водителем одного из муниципальных автобусов стала женщина. Елена Суденкова отучилась на новую профессию и теперь с радостью работает водителем общественного транспорта.