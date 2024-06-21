Глава Каширы поздравил ветерана ВОВ Виктора Медведева с 98-летием

В Кашире активно помогают ветеранам ВОВ, бойцам СВО и их семьям. В преддверии праздника администрация и член партии «Единая Россия» Алексей Панченко решили порадовать ветерана Виктора Медведева преображением в доме. Там провели замену пола, который также стал своеобразным подарком ко дню рождения.

Глава г.о. Кашира Михаил Шувалов лично пришел в гости к ветерану и поздравил с 98-летием. Он пообщался с Виктором Медведевым, сказал ему теплые слова и вручил подарок.

Виктор Васильевич — уроженец села Яковское Каширского района. Рос в семье председателя колхоза и с малых лет узнал, что такое тяжелый, но важный труд. С начала ВОВ на него легли обязанности по дому, хозяйству и колхозу. Тогда Медведеву было всего 15 лет. Вместе с другими молодыми ребятами он копал окопы и противотанковые рвы, которые могли помешать захватчикам добраться до Москвы. Позже Виктор Васильевич попал в армию. Он прошел службу в зенитных войсках, участвовал в боевых миссиях и успешно исполнил свой воинский долг.

В мирное время каширянин трудился в родных краях в совхозе, а за многолетний добросовестный труд в 1989 году получил грамоту. Сейчас он остается активным и во многом самостоятельным ветераном, который с позитивом смотрит на жизнь.