Глава Коломны и депутат Госдумы помогли бойцу СВО

В Городском округе Коломна с первых дней начала специальной военной операции оказывают помощь и поддержку как военнослужащим, так и их семьям.

Ситуация находится на контроле у главы Коломны Александра Гречищева и депутата Государственной думы от этого избирательного округа Никиты Чаплина.

Недавно они встретились с семьей бойца, пострадавшего в бою. Со сложным переломом он попал в госпиталь, а теперь нуждается в реабилитации, чтобы вернуться к обычной жизни, заниматься спортом со своими тремя сыновьями.

Помимо оказания медпомощи, бойца проконсультируют по правилам получения социальных выплат. На встрече детям пострадавшего коломенца вручили подарки.

Также депутат Никита Чаплин и глава Городского округа Коломна Александр Гречишев обсудили меры поддержки семей военнослужащих.