Глава Красногорска обсудил на совещании зимнее содержание города и праздничный досуг

Первый снегопад этой зимой стал для администрации Красногорска не просто погодным явлением, а сигналом к запуску комплексной сезонной программы. На расширенном оперативном совещании под руководством главы округа Дмитрия Волкова выработали стратегию, сочетающую практическую уборку улиц и создание праздничной атмосферы.

Ключевой акцент сделан на повышении эффективности работы коммунальных служб — механизированная уборка снега и обработка противогололедными материалами будут проводиться с учетом коэффициента полезного действия и максимальной результативности.

«Отдельная благодарность жителям за своевременные подсказки по уборке и устранению наледи, особенно что касается отдаленных территорий», — отметил Дмитрий Волков.

Параллельно запускается программа зимнего благоустройства: до календарной зимы в округе установят более 160 новогодних елок, из которых свыше 30 разместят на общественных пространствах.

Культурная афиша сформирована в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» — красногорцев ждут спортивные мероприятия, праздничные концерты и традиционная акция «Елка желаний».

Отдельным событием станет визит в город участников региональной программы «Герои Подмосковья», для которых подготовят специальную программу с демонстрацией управленческих практик и знаковых объектов округа.

Такой комплексный подход позволяет одновременно решать утилитарные задачи зимнего содержания территорий и создавать эмоциональный климат, необходимый для комфортной жизни в холодный сезон.