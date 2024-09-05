Глава Красногорска посетил мероприятие «Детям Подмосковья — безопасные дороги»

Общество
пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков принял участие в мероприятии «Детям Подмосковья — безопасные дороги».

В комплексном информационно-профилактическом мероприятии на базе начальной школы № 17 также участвовали генерал-майор полиции Виктор Кузнецов и Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Мероприятие провели в честь Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Профилактика — один из самых эффективных способов обеспечения жизни и здоровья жителей муниципалитета, поэтому данному аспекту уделяют приоритетное внимание. В частности, в школах и отрядах юных инспекторов движения проводят беседы и практические занятия, напоминают о важности световозвращающих элементов. С юных лет дети получают бесценные знания и опыт, которые в будущем становятся основой их жизненных приоритетов.

«Спасибо инспекторам, учителям, родителям и всем, кто вовлечен в эту важную миссию воспитания грамотных пешеходов, пассажиров, а в будущем — наших водителей!» — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

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