Глава Красногорска посетил мероприятие «Детям Подмосковья — безопасные дороги»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков принял участие в мероприятии «Детям Подмосковья — безопасные дороги».
В комплексном информационно-профилактическом мероприятии на базе начальной школы № 17 также участвовали генерал-майор полиции Виктор Кузнецов и Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Мероприятие провели в честь Единого дня профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Профилактика — один из самых эффективных способов обеспечения жизни и здоровья жителей муниципалитета, поэтому данному аспекту уделяют приоритетное внимание. В частности, в школах и отрядах юных инспекторов движения проводят беседы и практические занятия, напоминают о важности световозвращающих элементов. С юных лет дети получают бесценные знания и опыт, которые в будущем становятся основой их жизненных приоритетов.
«Спасибо инспекторам, учителям, родителям и всем, кто вовлечен в эту важную миссию воспитания грамотных пешеходов, пассажиров, а в будущем — наших водителей!» — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.