Глава Красногорска рассказал о поддержке семей участников СВО

Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков рассказал о поддержке жен российских военных, которые участвуют в специальной военной операции. Этим глава муниципалитета поделился в социальных сетях.

Так, супруги бойцов могут обратиться с вопросами по поводу улучшения жилищных условий, получения юридической помощи или приобретения оборудования, которое отправят в зону СВО. Волков сообщил, что поручил всем профильным заместителям принимать в работу обращения жен участников спецоперации и решать их как можно быстрее. Это направление глава муниципалитета держит на личном контроле. За помощью могут обратиться не только супруги, но и другие члены семьи бойцов.

Также напоминаем, что в городском округе Красногорск работает Центр поддержки российских военных, которые участвуют в проведении специальной военной операции, и их близких. Обратиться можно по телефону: 8(925)021-36-01.

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