Глава Красноцветов обсудил важные вопросы округа Пушкинский на региональном совещании

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в совещании о мерах поддержки семей участников спецоперации, которое состоялось под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Многие организационные вопросы теперь можно решать проще, чем это было ранее. В частности, через портал «Госуслуги» можно получить необходимые справки о статусе военнослужащего. Кроме того, в телефонном режиме горожане вправе обратиться в фонд «Защитники Отечества», который расположен на территории муниципалитета. Номера для связи: +7(498) 602 00 23, +7(495) 993-38-08.

В ходе совещания были рассмотрены также многие другие актуальные темы, в частности, вопросы благоустройства территории.

«В этом году в округе обновили 22 дворовые территории, установили 19 новых игровых комплексов, благоустроили 4 народные тропы. Завершились работы в лесопарке «Северный». Площадь территории – 54 га. Сделано порядка 12 км дорожно-тропиночной сети, детские и спортивные площадки, оборудованы места для активного и тихого отдых», — сообщил Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Максим Красноцветов также проинформировал, что в нынешнем году планируется завершение капитального ремонта Ивантеевской детской школы искусств. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 90%.

Глава также сообщил, что на территории муниципалитета на проезде Розанова, 4 строится детская поликлиника. Капитальный ремонт проводят на четырех объектах: главный корпус №2, поликлиника №9 г. Ивантеевка, взрослая поликлиника г. Пушкино, корпус №5 (старый роддом). До конца текущего года ремонт двух объектов будет завершен.