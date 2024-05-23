Глава Красноцветов: в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино продолжается строительство школы на 550 мест

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинформировал о ходе строительства школы на 550 мест в микрорайоне Заветы Ильича.

В настоящее время работы на объекте выполняют 190 человек.

«Усиливаем темпы», — сообщил Максим Красноцветов.

В настоящее время выполнены следующие работы: смонтированы наружные сети водоснабжения и канализации, сооружены стены из блоков. Все монолитные работы полностью завершены.

«Уже прослеживается облик будущей школы», — отметил глава Красноцветов.

Бригада рабочих в настоящее время выполняет такие работы: продолжаются фасадные работы, проходит покраска стен и укладка напольной плитки. Новая школа откроется к началу следующего учебного года. По состоянию на 18 мая готовность работ оценивалась в 44%.

Глава Максим Красноцветов отметил, что в Городском округе Пушкинский работы ведутся по четырем школам. Три здания учебных заведений нуждались в капитальном ремонте, который в настоящее время выполняют квалифицированные специалисты. Также появилась потребность в строительстве одной новой школы в микрорайоне Заветы Ильича. Работы выполняют в рамках реализации партийного проекта Единой России «Новая школа».