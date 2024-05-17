Глава Красноцветов: в Пушкинском проходит первый этап реализации реконструкции ВЗУ № 6 в поселке Лесной

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, какие работы запланированы в рамках реконструкции ВЗУ № 6 в поселке Лесной.

ВЗУ № 6 — это основной узел по обеспечению водой порядка 18 700 человек. Он был построен в 1967 году. В рамках реконструкции на объекте намерены установить современную станцию водоподготовки. Работы разделены на два этапа.

В рамках первого, который реализовывают в настоящее время, проходят подготовительные процедуры. Задача — заключить контракт на выполнение работ по разработке проектной документации.

Первый этап завершится до конца 2025 года. Его реализовывают в рамках муниципальной программы Городского округа Пушкинский МО «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2027 годы.

До конца 2026 года в округе намерены реализовать второй этап работ — провести реконструкцию ВЗУ № 6.

Ранее мы сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реконструкции (https://mosregtoday.ru/news/gubernator-vorobev/andrej-vorobev-modernizatsija-vzu-v-poselke-lesnoj-obespechit-chistoj-vodoj-10-tysjach-zhitelej/) ВЗУ № 6, ведь проведенные работы обеспечат жителей качественной водой. Работы по модернизации объектов проходят регулярно.