Глава Красноцветов встретился с жителями дачного поселка Черкизово в рамках выездной администрации
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сообщил, что в дачном поселке Черкизово состоялась встреча с жителями в формате «выездная Администрация».
Жители дачного поселка обратились к представителям Администрации в социальных сетях с просьбой провести встречу. Муниципалитет отреагировал на обращение. На мероприятие пришли 33 человека.
«Сегодня в дачном поселке Черкизово прошла встреча в формате «выездная Администрация». Благодарю всех за диалог», — отметил глава Красноцветов.
На вопросы людей отвечал глава Максим Красноцветов, все его заместители, руководители подведомственных учреждений и активисты «Единой России». Поступили различные обращения по:
• благоустройству территории;
• прокладке тротуара на некоторых участках дорог;
• регулированию работы общественного транспорта;
• необходимости проведения ремонтных работ в школьном спортзале;
• оптимизации движения транспортных средств по улично-дорожной сети;
• строительству дороги Тарасовка-Ивантеевка.
Все вопросы запротоколированы. Профильным специалистам поручено изучить каждое из обращений и найти способы их реализации.