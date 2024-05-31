Глава Красноцветов встретился с жителями дачного поселка Черкизово в рамках выездной администрации

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сообщил, что в дачном поселке Черкизово состоялась встреча с жителями в формате «выездная Администрация».

Жители дачного поселка обратились к представителям Администрации в социальных сетях с просьбой провести встречу. Муниципалитет отреагировал на обращение. На мероприятие пришли 33 человека.

«Сегодня в дачном поселке Черкизово прошла встреча в формате «выездная Администрация». Благодарю всех за диалог», — отметил глава Красноцветов.

На вопросы людей отвечал глава Максим Красноцветов, все его заместители, руководители подведомственных учреждений и активисты «Единой России». Поступили различные обращения по:

• благоустройству территории;

• прокладке тротуара на некоторых участках дорог;

• регулированию работы общественного транспорта;

• необходимости проведения ремонтных работ в школьном спортзале;

• оптимизации движения транспортных средств по улично-дорожной сети;

• строительству дороги Тарасовка-Ивантеевка.

Все вопросы запротоколированы. Профильным специалистам поручено изучить каждое из обращений и найти способы их реализации.