Глава Крыма Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Феодосию

Ранее сообщалось, что в небе над Феодосией местные жители слышали серию взрывов. Предположительно, работала российская ПВО.

Позднее глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил очередную атаку ВСУ на полуостров. Как написал он в своем аккаунте в соцсетях, удар врага был нанесен в районе феодосийского морского порта.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы», - сообщил он.

Аксенов добавил, что в целях безопасности жители нескольких домов будут временно отселены.