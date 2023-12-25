Глава Крыма предложил Украине побыстрее забыть о притязаниях на полуостров

Чем быстрее Киев забудет о подчинении себе Крыма, тем проще будет жить украинцам. В этом уверен Сергей Аксенов.

Глава Республики Крым заявил, что украинским властям необходимо забыть о любых притязаниях на крымскую территорию. Он напомнил, что на старте специальной операции одной из ее целей было признание Крыма российским среди международного сообщества.

«Чем меньше они будут думать о Крыме, как о своем регионе, тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины», - указал Аксенов во время выступления на телеканале «Россия 24».

Украинцам надо понять, что крымская тема для них окончательно закрыта, полуостров не вернется к ним ни при каком раскладе.