Глава латвийской железнодорожной компании предложил перевозить украинское зерно поездами

По словам Риналдса Плявниекса, на прошлой неделе он был на встрече с послом Украины в Латвии, где был поднят и вопрос о перевозке зерна. Глава железнодорожной компании рассказал, что сотрудники организации вернулись из командировки на Украину и посчитали, сколько зерна в год смогут перевозить поезду. Подсчеты показали, что по железной дороге можно перевезти от 500 тысяч до одного миллиона тонн в год.

Плявниекс заявил, что начать перевозки компания готова уже осенью этого года. Он также признал, что еще весной относился в этой идее со скепсисом, но сейчас пришел к выводу, что для перевозки нескольких тонн в месяц есть все возможности.