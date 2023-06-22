Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский подвел итоги за 2022 год и рассказал о планах и задачах

Он подчеркнул, что главной задачей было и остается общение с местными жителями. Оно проходит как очно в ходе рабочих встреч, так и онлайн через сайт «Добродел». На этой платформе люди обращаются в органы власти практически с любой проблемой. Благодаря тому, что здесь исключена бумажная волокита, вопросы решаются быстро.

«Главный принцип, которым мы руководствуемся: «Житель всегда прав». Именно человек, его мнение, потребности и комфорт жизни были и остаются основными реперными точками, той базой, на которую мы опираемся в нашей работе. Благодарю наших жителей за сотрудничество. Это позволяет нам двигаться вперед», - сказал глава округа.

Также Алексей Спасский отметил, что сейчас округ один из лидеров в Подмосковье по темпам роста и продолжает очень быстро развиваться. Ключевыми направлениями остаются развитие сферы здравоохранения, строительство новых школ и детских садов. Также важные аспекты для городского округа Ленинский – ремонт и реконструкция дорог, обустройство общественных территорий и социальная поддержка жителей.

Еще глава округа подчеркнул, что в реализации программ помогает опора на Президентские национальные проекты, а также поддержка губернатора региона Андрея Воробьева и правительства Подмосковья.