Глава Ленинского округа поздравил коллектив муниципального МФЦ с десятилетием

Глава подмосковного Ленинского городского округа Алексей Спасский поздравил с десятилетием Центральный офис МФЦ, который до сих пор остается самым крупным из муниципальных центров предоставления государственных услуг в округе.

На данный момент здесь организованы более трех десятков окон и ежедневно работают свыше восьми десятков сотрудников. В муниципальный МФЦ можно обратиться по поводу 450 услуг. За первое полугодие 2023 года оказано более 400 тысяч услуг, а помогают в этом гражданам около 300 сотрудников МФЦ по всему Ленинскому городскому округу.

По мнению Спасского, МФЦ должны быть доступны каждому жителю Ленинского округа, поэтому их открывают в новых микрорайонах. Так, уже работает для горожан центр в ЖК «Бутово Парк», недавно открылся офис в ЖК «Пригород Лесное», его работу уже проконтролировал глава муниципалитета, также доступен центр в Лопатино.