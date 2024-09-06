Глава Луховиц и его супруга проголосовали в первый день выборов в Совет депутатов

Глава г.о. Луховицы Сергей Тимохин и его супруга посетили избирательный участок в первый день выборов за депутатов местного Совета. Помимо голосования они оценили организацию работы участка, расположенного в школе №1.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин вместе с супругой оставили свой голос на избирательном участке № 1369. Вместе с активными жителями глава сделал ответственный выбор, от которого будет зависеть дальнейшее развитие и благополучие округа.

«Важно выбрать достойных людей, чтобы округ продолжал идти вперед, чтобы ремонтировались объекты здравоохранения и образования, обновлялись дворы, создавались зоны отдыха. Прошу каждого проявить гражданскую активность и проголосовать, ведь мы выбираем будущее Луховиц на следующие пять лет», — отметил Сергей Тимохин.

Председатель УИК Наталья Гаврилина рассказала главе Луховиц, что обстановка рабочая, позитивная, пункты работают без нарушений. Отдельно радуют активные граждане. В первый день голосования особенно запомнился избиратель, который пришел в 07.45 и стойко ожидал открытия участка.

Напомним, голосование на выборах депутатов местного Совета продлятся в Луховицах и других округах Подмосковья до 8 сентября включительно.