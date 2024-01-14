Глава Минцифры Украины предложил гражданам собирать беспилотники на дому

Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины в одном лице Михаил Федоров высказал уверенность, что украинцам по силам самим покупать детали и собирать на дому ударные и не только БПЛА.

Как сообщает УНИАН, украинский министр призвал рядовых украинских граждан проявить дополнительную сознательность и принять участие в проекте самостоятельной сборки FPV-дронов.

Всем желающим предоставят бесплатный доступ к онлайн-лекциям по созданию беспилотников. Кроме того, участники программы также на бесплатной основе смогут задавать вопросы инженерам и общаться посредством сети с лекторам. Правда, материалы для сборки дроном придется приобрести самостоятельно.

«Далее собранный аппарат нужно отправить инструкторам, которые после проверки качества передадут его на фронт», — проинструктировал потенциальных участников программы Федоров.

Ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов сообщил, что украинской армии нужно втрое больше БПЛА, чем обещает Киев.