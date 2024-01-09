Офицер ВСУ: армии нужно втрое больше БПЛА, чем обещает Киев

Украинское правительство заявляет о слишком низких объемах производства БПЛА для своей армии. Соответствующее заявление сделал офицер украинских ВС Юрий Касьянов в беседе с Radio NV, опубликованной на видеохостинге YouTube .

В интервью эксперт заявил о резкой нехватке техники среди украинских ВС. По словам Касьянова, армия Украины нуждается в объемах БПЛА, которые втрое больше, чем те, о которых заявляют в Киеве. Офицер добавил, что у ВСУ имеется «дырка снарядного голода», которую нужно заткнуть.

Он сообщил, что такие высокие требования к темпам производства БПЛА диктуются снарядным голодом в украинских ВС. По словам военного, украинская сторона нуждается в нескольких тысячах дронов ежедневно, так как их приходится использовать для нивелирования дефицитной артиллерии.

Касьянов заявил, что на Украине не налажено массовое производство снарядов. За последние 10 лет в стране не появилось ни одного завода, производящего патроны, либо снаряды, указал он.