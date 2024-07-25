Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о своем лишнем весе

Слова министра прозвучали на форуме «Здоровое общество». По словам руководителя ведомства, ему нужно сбросить нужно не менее 6 килограммов.

Такой вывод Михаил Мурашко сделал на основе данных, которые показывают умные устройства. Оказалось, что глава Министерства здравоохранения Российской Федерации пользуется специальным приложением на телефоне. А еще у него есть приборы, которые помогают следить за весом и «состоянием определенных функций» организма.

Они-то и указали министру на избыточную массу тела. Устройства сообщили о 6 лишних килограммах.

Михаил Мурашко решил напомнить об основных правилах поддержания здоровья. Среди них – употребление фруктов, овощей и контроль за порциями еды. Глава ведомства подчеркнул, что нельзя переедать.