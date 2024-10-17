Глава Можайского округа обсудил доступность медуслуг для жителей деревень и сел

Глава Можайского г.о. Денис Мордвинцев в ходе часа здравоохранения поднял вопрос о доступности медицинской помощи в деревнях и поселениях. Обсудили в том числе работу фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и привлечение новых кадров в медицинскую сферу.

Среди участников часа здравоохранения — начальники территориальных отделов, главврач Можайской больницы Максим Чуркин и другие представители сферы. Обсудили меры, которые принимают в округе для улучшения здравоохранения. Как подчеркнул глава муниципалитета, важно, чтобы жители поселений получали всю необходимую помощь, лекарства и медуслуги.

Максим Чуркин в ходе обсуждений рассказал о работе в ФАПах, про укомплектованность кадрами, общение медперсонала с пациентами, а также про доступность лекарств.

Как отметили на встрече, больница в Можайске пополняется новыми кадрами. Недавно в коллектив приняли востребованного для жителей специалиста: врача-отоларинголога с 14-летним опытом работы. Планируется и дальше расширять команду врачей.