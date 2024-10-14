Глава Можайского округа подвел итоги сбора урожая и работы предприятий сельского хозяйства

На территории округа работает девять больших предприятий и более 35 крестьянско-фермерских хозяйств. Отрасль активно развивается. Ведущим предприятием по качеству и количеству переработанной продукции признано ЗАО «Тропарево» с численностью 190 тыс. голов свиней, которое функционирует с 2003 года.

В Можайском округе насчитывается 3393 головы крупного рогатого скота, в частности, 1507 — коров. По состоянию на октябрь 2024 года произведено 22 819 тонн мяса свиней, крупного рогатого скота и овец.

Представители округа при помощи рационального использования земли и применения современных технологий ввели в оборот 1,816 гектаров земли. Летние показатели стали рекордными для муниципалитета. В округе также подвели итоги сбора урожая и продукции: 56,6 тонны мяса, 9838 тонн молока, 13 212 тонн зерна.

«Оказываем всестороннюю поддержку и крестьянско-фермерским хозяйствам. Например, таким как: производящие молоко и молочную продукцию «Дубки», «Садко Агро», «ЭкоРанчо», «КФХ Елынко», «КФХ Новикова», «КФХ Торопова», занимающийся выращиванием зерновых культур «КФХ Леонтьев», — отметил глава Можайского округа.

Перечисленные предприятия нельзя отнести к крупным, но они считаются особенно значимыми для экономического развития муниципалитета. Компании занимаются производством домашних сыров, молочной и мясной продукции, развитием агротуризма.