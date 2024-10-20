Глава Можайского округа поздравил династию пожарных с Днем отца

Глава г.о. Можайск Денис Мордвинцев поблагодарил династию пожарных из Уваровки за доблестный труд и поздравил мужчин с Днем отца. В семье Химиков профессия успешно переходит из поколения в поколение: в будущем эстафету примет 12-летний Глеб.

Алексей Химиков — начальник пожарно-спасательной части №234 «Мособлпожспаса» в Уваровке. Он выбрал ответственную профессию по примеру отца Виктора. Сейчас в подчинении Алексея 50 человек, под его ответственностью организация трудовых процессов и безопасность социально значимых объектов в Уваровке, Дровнино и Поречье. В первую очередь это хосписы, школы, детсады, жилые дома. Огнеборцы под руководством Химикова всегда в полной готовности.

Теперь продолжать традицию предстоит 12-летнему Глебу Химикову, который много узнал о профессии от мужчин в семье. Он поздравил дедушку и папу с Днем отца. В этот важный и трогательный праздник он рассказал, что собирается пойти по стопам старших. Молодой человек настроен серьезно: изучает сферу, вопросы безопасности и занимается каратэ.