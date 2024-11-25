Глава Можайского округа принял участие в 29-й Конференции «Единой России»

В Доме Правительства Московской области состоялась 29-я по счету Конференция областного отделения самой масштабной партии региона – «Единой России». В число ее сторонников входит 41 тыс. человек. Также партия насчитывает почти 70 тыс. членов и более 1 тыс. депутатов всех уровней, о чем сообщили в пресс-службе окружной администрации.

В 29-й Конференции «Единой России», которая состоялась в Доме Правительства Московской области, принял участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Партия уже не раз доказала свою эффективность и готовность действовать на благо государства.

Так, в марте текущего года «Единая Россия» активно включилась в проведение выборов Президента Российской Федерации, собрав Базу сторонников партии и Президента из 2 миллионов человек. Они отдали свои голоса как дистанционно, так и на избирательных участках.

Основой всех инициатив партии являются обращения граждан, которые формируют работу «Народной программы». В рамках нее реализуются проекты, которые значительно улучшают качество жизни в муниципалитетах по многим направлением вследствие эффективной командной работы.

Одним из таких направлений является помощь фронту, а также поддержка участников СВО и их семей. Депутаты принимают участие в сборе гумпомощи для военнослужащих, раненых в госпиталях, а также для жителей прифронтовых территорий.

Без внимания не остаются и семьи бойцов. С начала специальной военной операции через «Единую Россию» было отправлено более 13 тыс. тонн гуманитарной помощи, а также приобретена необходимая техника и оборудование по запросам бойцов на передовой.