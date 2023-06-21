Глава Мытищ Юлия Купецкая отчиталась перед жителями о проделанной работе

Комфорт и качество жизни каждого жителя Мытищ имеют высший приоритет для местных. Об этом в том числе в своем отчете рассказала глава территории Юлия Купецкая.

Она отчиталась перед гражданами об итогах развития округа в 2022 году, а также поделилась планами на текущий год и долгосрочными перспективами. Социальная инфраструктура и строительство реконструкции новых медицинских и образовательных учреждений продолжают быть главной темой.

Юлия Купецкая отметила важность работы волонтеров, помогающих бойцам в зоне СВО, а также жителям территорий, пострадавших от боевых действий.

Кроме того, развитие инфраструктуры, строительство и реконструкция новых дорог остаются приоритетами. Общий объём экономического оборота округа также вырос за прошедший период.

Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова, выступившая после отчёта главы округа, отметила, что идеология лидерства губернатора Московской области заключается в обеспечении комфорта и качества жизни для каждого жителя.